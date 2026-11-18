Bursa semalarındaki merceksi bulutlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren lodosun etkisini gösterdiği sırada gökyüzünde merceksi bulutlar belirdi; vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüler sanal medyada büyük ilgi gördü.
BURSA'da görülen altocumulus lenticularis (merceksi) bulut kümesi cep telefonuyla görüntülendi.
Genellikle dağ ve tepe gibi yüksek engebelerin üzerinde, rüzgarın dalga hareketleri yapması sonucu oluşan orta seviyeli bir bulut türü olan merceksi bulutlar, dün akşam saatlerinden itibaren lodosun etkisini gösterdiği Bursa semalarında görüntülendi. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler, sanal medyada büyük ilgi gördü.
Kaynak: DHA
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