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Bursaspor'un iç saha stadyumunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Bursaspor'un iç saha stadyumunda çıkan yangın söndürüldü

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Bursaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda kulüple ilgili ufak çaplı hasar meydana gelirken, tüm görevlilere teşekkür edildi.

Bursaspor\'un iç saha stadyumunda çıkan yangın söndürüldü
26.01.2024 - 19:03,  Güncelleme: 19:05
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bursaspor'un iç saha karşılaşmalarını oynadığı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda çıkan yangın söndürüldü.

Stadyum yerleşkesinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stadyumumuzda meydana gelen yangına 7 dakika içerisinde müdahale ederek, yangını kontrol altına aldık. Hepimize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada ise yangında kulüple ilgili ufak çaplı hasar oluştuğu bildirilerek, "Erken müdahale ile yangın kısa sürede söndürülmüştür. Gayretlerinden dolayı tüm görevlilere teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA
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