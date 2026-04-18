Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Yeni Sezon Öncesi Güreşçilere Moral Ziyareti

18.04.2026 15:17  Güncelleme: 17:07
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2026 Yağlı Güreş Sezonu öncesinde güreş takımını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi ve tatlı ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, yeni sezon hazırlıklarını, Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde sürdürüyor. Minik boylardan başpehlivanlığa kadar yüzlerce sporcuyu bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bu hafta sonu başlayacak yeni sezona hazır. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2026 Yağlı Pehlivan Güreş Sezonu öncesinde güreşçileri ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

"Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum"

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu, Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Hasan Aydın ve baş antrenör Ufuk Atalan, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin Başkan Vekili Büşra Özdemir'e bilgi verdi. Sporcularla sohbet eden Başkan Vekili Özdemir, güreşçilere sakatlık geçirmeden ve başarılı bir sezon diledi.

Sporculara tatlı ikram eden Özdemir, "2026 yılı güreş sezonu başlamadan sizlerle bir araya gelmek istedim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum. Bu halk bizim sırtımızı, Muhittin Başkanımızın sırtını hiç yere getirmedi. Sizin de sırtınız yere gelmesin inşallah. Sizlere çok inanıyoruz. Allah derman versin çocuklar" dedi.

Başkan Vekili Özdemir, daha sonra tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
