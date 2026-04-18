Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Yeni Sezon Öncesi Güreşçilere Moral Ziyareti

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2026 Yağlı Güreş Sezonu öncesinde Büyükşehir Belediyesi güreşçilerini antrenmanları sırasında ziyaret ederek, sporculara başarılar diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş takımı sporcuları, yeni sezon hazırlıklarını, Büyükşehir Belediyesi 100. Yıl Sedir Spor Kompleksi'nde sürdürüyor. Minik boylardan başpehlivanlığa kadar yüzlerce sporcuyu bünyesinde barındıran Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, bu hafta sonu başlayacak yeni sezona hazır. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 2026 Yağlı Pehlivan Güreş Sezonu öncesinde güreşçileri ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

"Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum"

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Utkan Hasan Eminoğlu, Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Hasan Aydın ve baş antrenör Ufuk Atalan, yeni sezon hazırlıklarına ilişkin Başkan Vekili Büşra Özdemir'e bilgi verdi. Sporcularla sohbet eden Başkan Vekili Özdemir, güreşçilere sakatlık geçirmeden ve başarılı bir sezon diledi.

Sporculara tatlı ikram eden Özdemir, "2026 yılı güreş sezonu başlamadan sizlerle bir araya gelmek istedim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Yeni sezonda hepinize başarılar diliyorum. Bu halk bizim sırtımızı, Muhittin Başkanımızın sırtını hiç yere getirmedi. Sizin de sırtınız yere gelmesin inşallah. Sizlere çok inanıyoruz. Allah derman versin çocuklar" dedi.

Başkan Vekili Özdemir, daha sonra tesisi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.