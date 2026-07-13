Büyük Duruşma: Suç Örgütü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyük Duruşma: Suç Örgütü Davası Devam Ediyor

13.07.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

200 sanığın yargılandığı davada sanıklar beraat talep etti, duruşma ertelendi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 7'si tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 48. duruşmasında savcılığın esas hakkındaki mütalaasına karşı beyanların alınmasına devam edildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmada söz alan bir kısım tutuksuz sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini talep etti.

Savcılık mütalaasında haklarında beraat istenen bir kısım sanıkların avukatları, mütalaa doğrultusunda müvekkillerinin beraatlerine karar verilmesini istedi.

Söz alan bir kısım sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını öne sürerek, iddiaya konu suçları işlemediklerini öne sürdü.

İddianamede ve mütalaada yer alan suçlamaların soyut ve mesnetsiz olduğunu iddia eden avukatlar, herhangi bir suç örgütünün olmadığını, müvekkillerinin de bu örgüte üye olmadığını savundu.

"İhaleye fesat karıştırma" ve "sahtecilik" suçlarının gerçekleşmediğini öne süren bir kısım sanık avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Duruşma, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanların alınması için yarına ertelendi.

Kaynak: AA

Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Duruşma: Suç Örgütü Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı
Görüntüdeki ismi tanıdınız mı Tek tokatla nakavt oldu Görüntüdeki ismi tanıdınız mı? Tek tokatla nakavt oldu
Macaristan Başbakanı Magyar’ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi Macaristan Başbakanı Magyar'ın Antalya tatili bitti, eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi
Atilla Taş’tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması Atilla Taş'tan zehir zemberek Haluk Levent açıklaması
Sörloth’un başı büyük dertte Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı Sörloth'un başı büyük dertte! Atamadığı pas yüzünden 100 binden fazla küfürlü hakaret aldı
Haluk Levent’ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay Haluk Levent'ten asistanına skandal talimat iddiası: Kanser olduğuma dair haber yay

19:03
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
Kerem Aktürkoğlu antrenmandan önce hayatının en mutlu haberini aldı
18:36
Olay iddia: Salah’ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul’da
Olay iddia: Salah'ın menajeri, Süper Lig devi için İstanbul'da
18:32
Muhalefetin “mehter marşı“ eleştirilerine, Erdoğan’dan Kabine sonrası net yanıt
Muhalefetin "mehter marşı" eleştirilerine, Erdoğan'dan Kabine sonrası net yanıt
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 19:20:25. #7.12#
SON DAKİKA: Büyük Duruşma: Suç Örgütü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.