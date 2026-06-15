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Büyük Mantar Bulundu!

Büyük Mantar Bulundu!
15.06.2026 11:33
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Vural Turp, 3.5 kilo ağırlığında dev mantar buldu.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde yaşayan Vural Turp, bahçesinde yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında ve 31 santimetre çapında mantar buldu. Turp, "İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım ama mantar olduğunu görünce çok şaşırdım" dedi.

Yalvaç'a bağlı Bağkonak köyünde yaşayan Vural Turp, dün köye yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bahçesine mantar toplamaya gitti. Bir süre dolaşan Vural Turp, boyutu ve ağırlığıyla dikkat çeken bir mantar buldu. Vural Turp, köye getirdiği mantarın 32 santimetre ve 3 kilo 470 gram ağırlığında olduğunu belirledi. Baharda mantar toplama alışkanlığı olduğunu söyleyen Vural Turp, "Bu yıl yağışlı bir bahar mevsimi geçirdik ve mantar verimi oldukça iyi oldu. Yine mantar toplamaya çıkmıştım. İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım ama yanına vardığımda bunun mantar olduğunu görünce işin açıkçası çok şaşırdım. Zarar vermeden yerinden aldım. Köye getirdiğimde herkes benim gibi oldukça şaşırmıştı. Bu gibi olaylara az rastlandığı için hem boyutunu ölçtük hem de ağırlığını tartarak bunu da fotoğrafla belgeledik. 31 santimetre çapında 3 kilo 470 gram ağırlığında olan bu mantar kalabalık bir aileye yetecek kadar büyüklükteydi. Bu da bana güzel bir anı oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Isparta, Yalvaç, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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