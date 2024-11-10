Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz. - Son Dakika
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Büyük Önder Atatürk'ü Anıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, ''Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek, güçlendirmek etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz'' diye yazdı.

10.11.2024 10:02
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(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne, " Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek, güçlendirmek etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye yazdı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle anıldı. Tören, saat 08.45'te; devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Aslanlı Yol'daki korteje; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, TSK komuta kademesi ve üst düzey bürokratlar katıldı.

Yürüyüşün ardından Atatürk'ün mozolesine gelindi. Erdoğan, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, mozoleye bıraktı. Atatürk'ün 86 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu sırasında gönderdeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk ebedi aleme irtihalinizin 86'ncı yıl dönümünde zat-ı alinizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Şahsınızın ve şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni her alanda yüceltmek, güçlendirmek etrafındaki krizlere rağmen istikrar ve güven içinde büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak şanlı mazimizden daha aydınlık ve atiye uzanan kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin, kalkınmanın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye'yi inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz. Ruhun şad olsun."

Kaynak: ANKA

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