Büyükada'da metruk ahşap binada çıkan yangın söndürüldü

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Büyükada'da metruk ahşap binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çankaya Caddesi'nde bulunan metruk haldeki ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, çevresinde ahşap evlerin ve ağaçların bulunduğu metruk binadaki yangına müdahale etti. Bölgeye deniz yoluyla Maltepe ve Kartal'dan da takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Nizam Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap binada saat 21.08'de yangın çıktığı, başlatılan çalışmalarla yangının çevreye sirayet etmesinin önüne geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, yanan binanın ormanlık alana uzak olması nedeniyle yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

İstanbul İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.