Büyükçekmece Belediyesi okul kantinlerini denetledi, aykırı işletmelere ceza kesildi.

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelindeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, "kantinlerin hijyen koşulları" ve "satışa sunulan ürünler" kontrol edildi.

Büyükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçe genelindeki okul kantinlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve muhafaza koşulları incelendi.

Öğrencilerin tükettiği yiyecek ve içeceklerin uygun şartlarda saklanıp saklanmadığı kontrol edilirken, kantinlerin genel temizliği ve hijyen kurallarına uygunluğu da denetlendi. Ayrıca ürünlerin fiyat etiketleri ve işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Denetimler sonucunda, mevzuata aykırı durumların tespit edildiği kantin işletmelerine gerekli cezai işlemler uygulandı.