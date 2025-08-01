Büyükçekmece\'de Balık Tutmaya Giden Kişi Ölü Bulundu

Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz akşamı balık tutmaya gittikten sonra kaybolan Okan Kurnaz (36) için dün başlatılan arama çalışmalarına gece ara verildi.

Bu sabah yeniden başlayan, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin dalgıç, dron ve botlarla yaptığı arama çalışmalarının sonucunda Kurnaz'ın cesedi gölde ağa takılı şekilde bulundu.

Cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce "Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek." şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.