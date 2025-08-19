Büyükçekmece'de Ceza Yağdı

Büyükçekmece'de trafik akışını engelleyen 3 sürücüye para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Mimar Sinan mevkisinde trafikte durarak akışı engelleyen 3 sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma yaptı.
Plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen M.T, Ö.A. ve Ö.F.A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "Duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "yayaların kara yollarında trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası verildi.
