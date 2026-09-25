Büyükçekmece'de motosiklet otomobille çarpıştı, sürücüsü hastanede öldü - Son Dakika
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Büyükçekmece'de motosiklet otomobille çarpıştı, sürücüsü hastanede öldü

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Büyükçekmece\'de motosiklet otomobille çarpıştı, sürücüsü hastanede öldü
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Büyükçekmece'de Çatalca Yolu Caddesi'nde dün saat 22.30 sıralarında otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BÜYÜKÇEKMECE'de otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emre Çolpan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Berna V. (38) yönetimindeki 34 RAE 274 plakalı otomobil Büyükçekmece istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Emre Çolpan idaresindeki 34 PUZ 125 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın, çift yönlü yolda motosiklet sürücüsünün önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada meydana geldiği öne sürüldü. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çolpan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından bilinci kapalı olan Çolpan, ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Çolpan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken otomobil sürücüsü Berna V., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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