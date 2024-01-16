BÜYÜKÇEKMECE\'de Staj Yapan Genç İş Kazasında Hayatını Kaybetti

BÜYÜKÇEKMECE'de staj gördüğü iş yerinde kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tonbul 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Tonbul'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Giresun 'a gönderildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi H.Ö. ile İş Güvenliği Uzmanı Ö.K.'nin tutuklandığı öğrenildi.

Olay, 9 Ocak Salı günü Karaağaç Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. 14 yaşındaki Arda Tonbul, staj yaptığı metal, demir ve çelik alanında faaliyet gösteren iş yerinde, saç büküm makinesinde çalıştığı sırada kafasını sac büküm makinasına sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Tonbul, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yeri sahibi H.Ö. ile İş Güvenliği Uzmanı Ö.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ORADA BİR GÖREVLİ OLMUŞ OLSA BELKİ ÇOCUĞUM İLK DARBEDE KURTARILABİLİCEKMİŞ"

Baba Raşit Tombul, "Çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş, bir cisim, parça mı vardı onu bilmiyoruz tabii ki. O esnada haberi olmadan pedala ayağını dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. 16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz" dedi.