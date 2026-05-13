Büyükçekmece'de Tiyatro Festivali Kortej Yürüyüşüyle Başladı

13.05.2026 10:08  Güncelleme: 10:49
(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Topluluğu'nun Tiyatro Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Geleneksel Türk tiyatrosunun simgeleri, rengarenk kostümler, dev maskotlar ve bando takımının eşlik ettiği kortej yürüyüşü, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Tiyatro Topluluğu Tiyatro Festivali kapsamında tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kortej yürüyüşünde festival coşkusu sokaklara taşarken; vatandaşlar etkinliklere alkışlarla eşlik etti.

Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve eşi Nalan Çebi'nin katıldığı festival açılışında sanatseverler farklı etkinliklerle buluştu. Festival alanında gerçekleştirilen piyano gösterisi ve koro konseri izleyicilere keyifli anlar yaşatırken, ebru sanatı ve resim çizim etkinlikleri çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi.

Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenecek tüm oyunlar, AKM Bedia Muvahhit Gösteri Salonu'nda tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunlara bilet almak isteyen vatandaşlar, biletlerini 'kultursanat.bcekmece.bel.tr' adresinden temin edebilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festivalde yer alacak oyunların programı ise şöyle:

"Olmadık Şeyler" Yetişkin Tiyatro Oyunu – 20 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00"

"Sır ve Tıkırtı" Çocuk Tiyatro Oyunu – 21 Mayıs Perşembe günü saat 13.00"

"Sevgili Doktor" Yetişkin Tiyatro Oyunu – 21 Mayıs Perşembe günü saat 20.00"

"Eğlenceli Bir Burun Hikayesi" Çocuk Tiyatro Oyunu – 22 Mayıs Cuma günü saat 13.00"

"Aşka Dair" Yetişkin Tiyatro Oyunu – 22 Mayıs Cuma günü saat 20.00"

"Shakespeare Oteli" Çocuk Tiyatro Oyunu – 23 Mayıs Cumartesi günü saat 13.00"

"Nerede O Günler" Yetişkin Tiyatro Oyunu – 23 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00"

"Gece Yarısı Panayırı" Çocuk Tiyatro Oyunu – 24 Mayıs Pazar günü saat 13.00"

"Bir Deli Kaçtı" Yetişkin Tiyatro Oyunu – 24 Mayıs Pazar günü saat 20.00"

Kaynak: ANKA

