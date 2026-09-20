Büyükçekmece'deki şantiyede toprak kayması, 1 işçi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Büyükçekmece'deki şantiyede toprak kayması, 1 işçi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de bir inşaat alanında dün meydana gelen toprak kaymasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yaralandığını ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Göçükten yaralı kurtarılan işçi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 1 işçinin yaralandığını ve olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 18.40 sıralarında Büyükçekmece Alkent 2000 Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldiği belirtildi.

Bölgeye sevk edilen ekiplerin, göçük altında kalan A.M. (39) ve B.M. (28) isimli inşaat çalışanları için arama kurtarma çalışmalarına başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar sonucu göçük altından çıkarılan B.M. isimli şahıs sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Göçük altında bulunan A.M. isimli inşaat çalışanı ise kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Başlatılan soruşturma kapsamında inşaat firması sahibi Ö.T, şantiye şefi T.U. ve firma çalışanı N.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Olay

Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kalmıştı.

Ekipler, işçilerden birini yaralı olarak kurtarmış, diğer işçiyi kurtarmak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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