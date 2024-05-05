Büyükelçi Mehmet Paçacı İİT'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı - Son Dakika
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Büyükelçi Mehmet Paçacı İİT'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı

Büyükelçi Mehmet Paçacı İİT\'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandı

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu. Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inanılıyor ve uluslararası toplumun İslam karşıtlığıyla mücadelede ortak bir tutum sergilemesi gerektiği hatırlatılıyor.

05.05.2024 17:58
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Mehmet Paçacı'nın İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atandığını açıkladı. Açıklama şöyle:

"Büyükelçi Mehmet Paçacı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 4-5 Mayıs'ta Banjul'da gerçekleştirilen 15. Zirvesi'nde İİT Genel Sekreteri'nin İslamofobi Özel Temsilcisi olarak atanmıştır. Büyükelçi Paçacı'nın bu görevi başarıyla yürüteceğine inancımız tamdır. Bu vesileyle, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini hatırlatıyoruz."

Kaynak: ANKA

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