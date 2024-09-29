Büyükelçiler Kayaşehir\'i Gezdi

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Nevşehir'e gelen Sri Lanka ve Güney Afrika'nın Ankara büyükelçileri, kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ile Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın davetlisi olarak kente geldi.

Belediyeyi ziyaret eden konuk büyükelçiler, ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen "Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi" uygulaması sırasında 2014'te ortaya çıkarılan ve 2020'de turizme açılan Kayaşehir'e geçti.

İçinde bezirhane, kilise, yaşam alanları ve tünellerin bulunduğu kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimini gezen heyet, daha sonra restorasyonu geçen yıl tamamlanan Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret etti.

Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği konuklara, tarihi yapılarla ilgili bilgi verildi.