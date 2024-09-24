Büyükkılıç'tan Ulaşım Projelerine Destek

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erenköy Bulvarı- Mehmet Özhaseki Bulvarı bağlantı yollarındaki çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağlantı yolunda incelemede bulunan Büyükkılıç, buradaki çalışmaları tamamladıklarında Organize Sanayi Bölgesine gidecek vatandaşların bu ana arteri kullanacağını belirtti.

Büyükkılıç, çalışma ile Talas ilçesi ve Çay Bağları bölgesinden Hacılar, Hisarcık ve Erciyes Turizm Merkezi istikametine doğrudan erişim için alternatif güzergah oluşturulacağını da aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı kış kurs kayıtları başladı

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2024 kış dönemi kursları için kayıt sürecini başlattı.

23 Eylül-4 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kurs kayıtları için başvurular sınırlı kontenjanlarla alınacak.

9-15 yaş arası çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinler için ayrı programlar düzenlenecek kurslarda sanatseverler eğitim alma imkanı bulacak.

Özvatan Belediye Başkanı Demir, Büyükkılıç'ı ziyaret etti

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak Özvatan'da dağıttıkları arı kovanları ile bölgede arıcılığın gelişmesine önemli katkıları olduğunu ifade eden Büyükkılıç, balın kalitesi ve üretimi açısından Özvatan'da gelinen noktanın kendileri için kıymetli olduğunu kaydetti.

Demir de Büyükkılıç'a, Özvatan ve Kayseri'nin geneli için gerçekleştirdiği hizmet ve projeler dolayısıyla teşekkür etti.

Kaybis, Avrupalı çevre aktivistlerinden tam not aldı

Büyükşehir Belediyesince vatandaşların hizmetine sunulan ve şehir içi ulaşımda kullanılan Kayseri Bisiklet Paylaşım Sistemi (Kaybis), Avrupalı çevre aktivistlerden tam not aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'ten Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmek için pedal çeviren çevre aktivistleri Kayseri'de mola verdi.

Kayseri Ulaşım AŞ Akıllı Ulaşım Sistemleri ve İş Geliştirme Müdürü Muhammed Biçimveren, Kaybis hakkında aktivistlere bilgi verdi.

Biçimveren, şu anda 85 istasyonda 1000 bisikletle şehre hizmet verdiklerini anlattı.

Aktivistler, Kaybis bisikletleri ile meydanda gezinti de yaptı.