Büyükkılıç'tan Yeraltı Çarşısı'na Ziyaret - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan Yeraltı Çarşısı'na Ziyaret

Büyükkılıç\'tan Yeraltı Çarşısı\'na Ziyaret
11.06.2026 11:53
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Başkan Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı esnafını ziyaret edip, taleplerini dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yeraltı Çarşısı'ndaki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin en önemli ticaret merkezlerinden olan Yeraltı Çarşısı'nı ziyaret eden Büyükkılıç, esnafların talep ve önerileri dinledi.???????

Büyükkılıç, ayrıca alış veriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gurbetçi sezonunun başlamasıyla yaşanan ticari hareketliliğin hem esnaf hem de şehir ekonomisi açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Esnafların, Ahi Evran ahlakıyla onlara her türlü hizmeti verdiğini ve gönüllerinde yer edecek şekilde ticaretlerini yaptığını kaydeden Büyükkılıç, "O vesileyle onlara bir selam verdik. Tebrik ve teşekkür ediyorum. Yeraltı Çarşısı pırıl pırıl, tertemiz. Hem havalandırması ve iklimlendirmesiyle hem ortamıyla hem de güler yüzlü esnaflarıyla adeta şehrimizin yüz akı, müşterilerini bekliyor. Cenab-ı Allah sizlere helalinden bol rızık versin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükkılıç'tan Yeraltı Çarşısı'na Ziyaret - Son Dakika

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