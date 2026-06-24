Büyükler İçin Anı Günü

Konya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından huzurevi sakinleri için "Hey gidi günler hey" etkinliği düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Dr. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte, büyüklerin yaşanmışlıkları, emekleri ve fedakarlıkları sayesinde bugün daha güçlü bir toplum olarak yola devam ettiklerini söyledi.

Etkinliğin amacının geçmişin güzel hatıralarını yeniden canlandırmak, büyüklerin anılarını dinlemek olduğunu belirten Topal, "Çünkü biliyoruz ki paylaşılan her hatıra geleceğe bırakılan kıymetli bir mirastır. Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak büyüklerimizin yaşam kalitesini arttırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanmak ve kendilerini değerli hissetmelerini sağlamak için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Etkinlik, huzurevi sakinlarinin anılarını anlatması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.