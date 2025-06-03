Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlmiye- Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'ne katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükılıç, İlmiye-Ahmet Nuri Büyükkılıç İlkokulunda öğrencilerle buluştu.
Okulda düzenlenen Geleneksel Bahar Şenliği ve Kermesi'nde stantları gezen Büyükkılıç, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Büyükkılıç, okulda gördükleri coşkunun, geleceğe umutla bakmalarına vesile olduğunu ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Büyükşehir Başkanından Bahar Şenliği Ziyareti - Son Dakika
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