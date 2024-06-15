Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Güncel

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sekmen, mesajında, bayramların huzur, barış, saygı, sevgi ve kardeşliğin ifadesi olduğunu belirtti.

Mehmet Sekmen, şunları kaydetti:

"Şüphesiz her ibadetimiz Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, kurban ibadeti de bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bu öyle bir ders ki, bizlere sırf Allah rızası için nefislerimizden geçmeyi ve nefeslerimizden feragat etmeyi öğretir. Bayramlarımız aynı zamanda rahmet, bereket, ikram ve izzet kapılarının da ardına kadar açıldığı müstesna günlerdir. Bu kapılardan içeriye paylaşarak, yardımlaşarak, dayanışarak, kucaklaşarak ve kaynaşarak girelim. Dargınlıkların ve küskünlüklerin bizi yolumuzdan etmesine kesinlikle izin vermeyelim. Hanelerimizde ve gönüllerimizde bayram coşkusunu doyasıya yaşayıp, yaşatalım."

Sekmen, şehit aileleri başta olmak üzere hemşerilerinin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, vatandaşlara huzur, sağlık, afiyet ve esenlikler diledi.