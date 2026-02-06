Tutuklu Belediye Başkanı Böcek'ten Sağlığı Hakkındaki İddialara Tepki: Sağlığım Hayati Risk Taşır Hale Gelmektedir

(ANTALYA) - Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık durumunun iyiye gittiği yönündeki haberlere tepki göstererek, günlük ilaç sayısının hala 22 olduğunu ve kendisine ileri derecede uyku apnesi teşhisi konulduğunu açıkladı. Böcek, "Sağlığım, bir kısım kalemşörün yazdığı gibi iyileşme göstermemekte, tam aksine hayati risk taşır hale gelmektedir" dedi.

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kamuoyunda yer alan sağlık durumuna ilişkin iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Böcek, hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, sağlık durumunun ciddi riskler taşıdığını vurguladı. Böcek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Antalyalılar, zor zamanlardan geçtiğim bugünlerde sizleri sevgi, saygı ve özlemle selamlıyorum. Bu satırlarımı 216 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemde sesimi bir kez daha duyurmak için yazıyorum. İddianamenin sunulmasından hemen sonra bir kısım sözde basın yayın organlarında sağlığımın iyiye gittiği, günlük ilaç sayımın 22'den 8'e düştüğü gibi asılsız haberler yer almaktadır. 5 Temmuz 2025 tarihinden bu yana sistematik bir şekilde şahsımı hedef alan iftira niteliğindeki sözde haberleri yapan, kimlere ve hangi amaca hizmet ettiğini çok iyi bildiğim 2-3 kalemşörün sağlığımla dalga geçtiğini üzülerek görüyorum."

Bugün itibariyle günlük almakta olduğum ilaç sayım halen 22'dir. Ayrıca uyku apnesi şüphesiyle 9. hastane sevkim üzerine yapılan testler sonucunda hazırlanan sağlık raporuna göre şahsıma ileri derecede uyku apnesi teşhisi konulmuştur. Görüldüğü üzere sağlığım, bir kısım kalemşörün yazdığı gibi iyileşme göstermemekte, tam aksine hayati risk taşır hale gelmektedir. Şahsıma yönelik alaycı bir üslupla gerçek dışı haber yapanları Allah'a havale ediyor, kendimi de her zaman olduğu gibi önce Allah'ıma sonra da siz kıymetli hemşehrilerime emanet ediyorum."