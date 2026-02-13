Büyütech Turcorn 100 Programı'na Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Büyütech Turcorn 100 Programı'na Seçildi

13.02.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyütech, kamera tabanlı algılama teknolojileriyle Turcorn 100 Programı'na dahil oldu.

Türkiye'nin kamera tabanlı algılama teknolojileri alanındaki derin teknoloji şirketlerinden Büyütech, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Turcorn 100 Programı'na seçilen şirketler arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Büyütech, geliştirdiği kamera tabanlı ileri sürüş destek sistemleri (ADAS), sürücü izleme sistemleri (DMS), çevresel görüş çözümleri (SVC) ve stereo kamera teknolojileriyle araçların çevresini güvenilir ve gerçek zamanlı biçimde algılamasını sağlıyor.

12 milyon doların üzerinde yatırım desteğiyle büyümesini sürdüren Büyütech, Turcorn 100 Programı'na seçilerek küresel çapta ölçeklenme yolunda adım attı.

Şirket, Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'teki AR-GE merkezi ve Kocaeli Bilişim Vadisi'ndeki IATF 16949 sertifikalı üretim merkeziyle otomotiv ana sanayi gereksinimlerine uygun şekilde yılda 1 milyonun üzerinde akıllı kamera üretim kapasitesine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyütech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Orkun Düztaş, Turcorn 100 Programı'na seçilmenin Büyütech'in teknoloji geliştirme ve ölçeklenme yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "AR-GE'den üretime uzanan entegre yapımızla, küresel pazarlarda rekabet edebilen yerli algılama teknolojileri geliştiriyoruz. Bu program kapsamında elde edeceğimiz stratejik desteklerle, uluslararası büyüme hedeflerimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçirmeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Yüksek güvenilirlik gerektiren algılama çözümleri geliştiriyor

2011 yılında ODTÜ'lü mühendisler Ömer Orkun Düztaş ve Alparslan Işıklı tarafından kurulan Büyütech, kamera tabanlı algılama teknolojileri alanında Türkiye'den küresel pazarlara ölçeklenen derin teknoloji şirketleri arasında yer alıyor. Şirket, AR-GE'den seri üretime uzanan entegre yapısıyla mobilite, savunma ve endüstriyel alanlarda yüksek güvenilirlik gerektiren algılama çözümleri geliştiriyor.

Stratejik sanayi ortaklıkları ve uzun vadeli teknoloji odağıyla büyümesini sürdüren şirket, bugüne kadar Farplas, Ford Otosan, Isuzu, Kros Otomotiv, Maxis ve APY Ventures'ın da aralarında bulunduğu yatırımcı ve iş ortağı ekosistemi tarafından desteklenerek toplamda 12 milyon doların üzerinde yatırım aldı. Bu yapı, Büyütech'in teknoloji geliştirme ve küresel ölçekte ölçeklenme kapasitesini güçlendiriyor.

Donanım, gömülü yapay zeka ve sistem mimarisini bütüncül bir mühendislik yaklaşımıyla ele alan Büyütech, Edge-AI tabanlı algılama çözümleri ve kamera merkezli sensör mimarileriyle ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, önümüzdeki dönemde mühendislik ve üretim altyapısını küresel ölçekte yaygınlaştırmayı ve Turcorn 100 Programı'nın sağladığı stratejik desteklerle uluslararası büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyütech Turcorn 100 Programı'na Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:11
Galatasaray’ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
Galatasaray'ın yıldızı kendi taraftarına şişe fırlattı
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
10:25
Tepki yağıyor Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
Tepki yağıyor! Ezeli rakiplerinin küme düşmesini cenaze marşı ile kutladılar
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:23:53. #7.11#
SON DAKİKA: Büyütech Turcorn 100 Programı'na Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.