NEW ABD'de lisedeki buz hokeyi maçı sırasında silahla ateş açılması sonucu genç kızın yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, Rhode Island eyaletine bağlı Pawtucket bölgesindeki lisede hokey maçı esnasında silahla ateş açıldı.
Saldırı sonucu genç kız hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Saldırganın da olay yerinde ölü bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Paylaşılan videoda hokey maçı sırasında peş peşe silah seslerinin duyulduğu ve panik yaşandığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Buz Hokeyi Maçında Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
