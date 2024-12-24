Buz Pateni Antrenörü Burak Karakaş, Çıldır Gölü'nde Dans Gösterisi Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Buz Pateni Antrenörü Burak Karakaş, Çıldır Gölü'nde Dans Gösterisi Yaptı

Buz Pateni Antrenörü Burak Karakaş, Çıldır Gölü\'nde Dans Gösterisi Yaptı

Ardahan'da artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş, buz tutan Çıldır Gölü'nde gerçekleştirdiği dans gösterisiyle izleyenleri büyüledi. Dondurucu soğuklara rağmen 20 santimetre kalınlığındaki buzda figürler sergileyen Karakaş, doğanın güzelliğini vurguladı.

24.12.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ARDAHAN'da artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş, Çıldır Gölü'nün buz tutan yüzeyinde dans gösterisi yaptı.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan, Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 124 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğuklar nedeniyle buz tuttu. Yüzeyi yaklaşık 20 santimetre buzla kaplanan göl, adrenalin içeren etkinliklerin yanı sıra buz sporları meraklılarını da misafir ediyor.

İstanbul'da yaşayan artistik buz pateni antrenörü Burak Karakaş, Ardahan'ın Çıldır ilçesine gelerek buz tutan gölde dans etti. Dondurucu soğuğa rağmen göl yüzeyinde artistik buz pateninden figürler sergileyen Karakaş, doğanın mükemmel olduğunu söyledi.

Çıldır Gölü'nde daha önce buz pateni yaptığını belirten Karakaş, "Göl yüzeyi kar olmadığı için çok güzel, tıpkı olimpik bir tesisin yüzeyi gibi. Çok güzel bir doğa. Burada buz pateni yapabilmek için İstanbul'dan geldim. Bütün herkesi de Çıldır Gölü'ne davet ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Burak Karakaş, Hava Durumu, Çıldır Gölü, Etkinlikler, Ardahan, Güncel, Çıldır, Kültür, Sanat, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Buz Pateni Antrenörü Burak Karakaş, Çıldır Gölü'nde Dans Gösterisi Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:23 Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti’ye geçmek için partisinden istifa etti Gelecek Partisi Milletvekili Nedim Yamalı, AK Parti'ye geçmek için partisinden istifa etti
11:47 Mehmet Şimşek: Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:38:03. #1.12#
SON DAKİKA: Buz Pateni Antrenörü Burak Karakaş, Çıldır Gölü'nde Dans Gösterisi Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.