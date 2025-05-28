BYD, Sri Lanka\'da DENZA Markasını Tanıttı

KOLOMBO, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çinli yeni enerjili araç üreticisi BYD, lüks markası DENZA'yı yerel distribütör John Keells CG Auto aracılığıyla tanıtarak Sri Lanka'daki pazar payını genişletiyor.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da salı günü düzenlenen basın toplantısında açıklanan genişleme stratejisi kapsamında, BYD ve John Keells temsilcileri DENZA'nın yerel pazara girişini kolaylaştırmak amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı. Bu adım, Sri Lanka'nın üst segment elektrikli araç çeşitliliğini artırma hedefini destekliyor.

2010 yılında kurulan DENZA markası, lüks yeni enerjili araç segmentinde yer alıyor. D9, N7, Z9 ve Z9GT gibi üst segment modellerden oluşan ürün portföyüyle DENZA, Sri Lankalı tüketicilere optimize edilmiş bir sürüş deneyimi sunmayı vaat ediyor.