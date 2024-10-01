C-Summit Serisi\'nde Terfi Eden Liderler

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2016 yılından bu yana Türkiye'deki teknoloji, finans, insan kaynakları ve pazarlama alanlarındaki C-Level yöneticilerini buluşturan C-Summit Series; liderlerin güncel gelişmeleri ve fırsatları takip edebilmelerine olanak sağlıyor. 'En Etkin 50' araştırmalarında listeye giren profesyoneller ise Türkiye ve dünyada şirket yöneticiliği yapma fırsatı yakalıyor.

DataExpert iş birliği ve BMI Business School organizasyonuyla 2016 yılından bu yana düzenlenen C-Summit Series, Technology Leaders Summit, CFO Summit, CHRO Summit ve CMO Summit'i bünyesinde barındırıyor. Aynı zamanda 'En Etkin 50' fonksiyon lideri araştırmalarının (En Etkin 50 Teknoloji Lideri, En Etkin 50 CFO, En Etkin 50 CHRO, En Etkin 50 CMO) ödül törenlerine de ev sahipliği yapan C-Summit Series, iş dünyası içerisindeki iletişim ve paylaşım ağının güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Araştırmalar kapsamında ödül alan üst düzey yöneticilerin, takip eden süreçte terfi ederek daha yüksek pozisyonlara geçtikleri gözlemleniyor.

TERFİ EDEN LİDERLER

'En Etkin 50' araştırmaları kapsamında öne çıkarak terfi eden yöneticiler arasında şu isimler yer alıyor:

Özgür Burak Akkol/TİSK Yönetim Kurulu Başkanı: Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı ünvanı ile üst üste En Etkin 50 CHRO listelerinde yer alan Özgür Burak Akkol, 2019'dan beri ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanlığı görevini sürdürüyor. 2022 Nisan ayından itibaren ise yine Koç Holding'de, görevine, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı olarak devam ediyor.

Görkem Elverici/Şişecam/ CEO: Şişecam CFO'su olarak üst üste En Etkin 50 CFO listelerinde yer alan Görkem Elverici, Şişecam CEO'su olarak görev alıyor.

Mehmet Fatih Kacır/ Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Bakan Yardımcısı iken Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak atandı.

Can Çaka/IC Holding/CEO: Anadolu Grubu CFO'su olarak En Etkin 50 CFO listesinde yer alan Can Çaka, IC Holding'e CEO olarak atandı.

Cem Köksal/Zorlu Holding/CEO: Zorlu Holding CFO'SU olarak En Etkin 50 CFO listesinde yer bulan Cem Köksal, holdingin CEO'luğuna atandı.

Mahmut Akten/Garanti BBVA/CEO: Garanti BBVA Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcı olarak görev yaptığı dönemde En Etkin 50 CMO listesinde yer alan Mahmut Akten, Garanti BBVA'nın Genel Müdürü oldu. Akten, aynı zamanda BBVA Türkiye Ülke Müdürü görevine de atandı.

Evren Güzel/TEMSA/CEO: En Etkin 50 CMO listesinde yer alan Evren Güzel, TEMSA'ya CEO olarak atandı. Bu atama ile otomotiv ana sanayi sektöründe Türkiye'nin ilk kadın CEO'su ünvanına da sahip oldu.

Alper Gökgöz/ING Türkiye/CEO: Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak En Etkin 50 CMO listesinde yer alan Alper Gökgöz, ING Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Elchin İbadov/ Socar Türkiye/CEO: En Etkin 50 CFO listesinde yer alarak ödül alan Socar Türkiye Rafineri ve Petrokimya CFO'su Elchin İbadov, Socar Türkiye CEO'luğuna atandı.

Ozan Kırmızı/Alternatif Bank/CEO: En Etkin 50 CMO listesinde yer alan Ozan Kırmızı, Alternatif Bank bünyesinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmeye başladı.

Mustafa Koçar/Kalyon Holding/CEO: Kalyon Yatırım Holding bünyesinde CFO olarak görev aldığı dönemde En Etkin 50 CFO listesinde yer alan Mustafa Koçar, Kalyon Holding CEO'luğu görevine yükseldi.

Evrim Şen/PepsiCo/Genel Müdür: PepsiCo CMO'su olarak En Etkin 50 CMO listesinde yer alan Evrim Şen, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü olarak görevine devam ediyor.

Mustafa Seçkin/Unilever/Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü: Unilever Türkiye Gıda Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Seçkin, Unilever Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak atandı.

Önder Şenol/Defacto/Online/CEO: 3 yıl üst üste En Etkin 50 CFO listesinde yer alarak ödül alan Önder Şenol, Defacto E-ticaret Genel Müdürü görevini yürütüyor.

Tolga Gündüz/Banvit/CEO: Banvit CFO'su pozisyonunda ödül alan Tolga Gündüz, 2019 yılından beri Banvit CEO'su olarak görevini sürdürüyor.

İpek Ersavaş/Estée Lauder Companies Türkiye Genel M: Procter & Gamble Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü ünvanı ile En Etkin 50 CMO listesinde yer alan İpek Ersavaş, Estée Lauder Companies Türkiye Genel Müdürü görevine geçti.

Firuzan İşcan/HDI Sigorta/CEO: EN Etkin 50 CMO listesinde yer alan Firuzan İşcan, HDI Sigorta CEO'su olarak görev alıyor.

Haluk Dortluoğlu/BİM/CEO: BİM'in CFO'su olarak En Etkin 50 CFO listesinde yer alan Haluk Dortluoğlu, BİM CEO'luğu görevine yükseldi.

Vecih Yılmaz/Akçansa/CEO: Çimsa'nın CFO'su olarak En Etkin 50 CFO listelerinde yer alan Vecih Yılmaz, Akçansa CEO'su olarak atandı.

Bülent Sabuncu/Koton/CEO: FLO Mağazacılık CFO'su olarak En Etkin 50 CFO listesinde yer alan Bülent Sabuncu Koton'un CEO'su olarak göreve başladı.