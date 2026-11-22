(ANKARA) - Dünyanın büyük kentlerini iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla bir araya getiren C40 Cities'in İcra Direktörü Mark Watts, COP31 sonuçlarına tepki göstererek, "Bu, iklim müzakereleri tarihinin en karanlık anlarından biri ve COP'lar bu şekilde devam edemez. Dünyanın daha cesur liderliğe ve acil eyleme ihtiyacı var" dedi. C40 Cities Siyasi Strateji ve Savunuculuk Genel Müdürü Caterina Sarfatti de " Antalya'da gördüğümüz şey, ölümcül bir erteleme politikasıdır" ifadelerini kullandı.

C40 Cities'in yöneticileri, Antalya'da düzenlenen COP31'de, fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim kriziyle mücadele konusunda beklenen uzlaşmanın sağlanamamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

C40 Cities İcra Direktörü Mark Watts, zirvede ortaya çıkan sonucu eleştirerek, "Bu, iklim müzakereleri tarihinin en karanlık anlarından biri ve COP'lar bu şekilde devam edemez. Dünyanın daha cesur liderliğe ve acil eyleme ihtiyacı var. Küresel sıcaklık artışının belirlenen sınırı aşacağı bir dönemde, başarısız iklim diplomasisine artık yer yok. Her COP, fosil yakıtlardan uzaklaşma sürecini hızlandırmak ve iklim krizinin en ağır etkileriyle mücadele etmek için ortak eylem ortaya koymalıdır. Bugün Antalya'daki COP bunu başaramadı" değerlendirmesini yaptı.

İklim müzakerelerinde siyasi irade eksikliği bulunduğunu savunan Watts, "COP31'de çok sayıda aktörün cesaret eksikliği yalnızca çok taraflılığı zayıflatmakla kalmıyor, aynı zamanda süper El Nino ve uzun vadede kötüleşen iklim koşulları karşısında can kayıplarına mal oluyor. Bu değerli çok taraflı platform daha iyisini hak ediyor. Hepimizin geleceği buna bağlı. Bu nedenle C40 ve üye şehirleri sürece katılmaya devam edecek. Daha iddialı hedeflere öncülük etmek, sahada somut adımlar atmak, bu süreci ve müttefiklerimizi desteklemek için orada olacağız. Bu dönemde yerel liderliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

SARFATTİ: "ANTALYA'DA GÖRDÜĞÜMÜZ ŞEY, ÖLÜMCÜL BİR ERTELEME POLİTİKASIDIR"

C40 Cities Siyasi Strateji ve Savunuculuk Genel Müdürü Caterina Sarfatti de COP31 müzakerelerinde siyasi liderlik eksikliği yaşandığını belirterek, "Bize bunun tarafların yönlendirdiği bir süreç olduğu söyleniyor ancak sürücü koltuğu boş ve el freni çekilmiş durumda. Antalya'da gördüğümüz şey, ölümcül bir erteleme politikasıdır. Bu, çok taraflılığın değil, pek çok aktörün siyasi cesaret eksikliğinin başarısızlığıdır. Bu durum, yalnızca uzlaşıya dayalı karar alma yaklaşımından uzaklaşmakta olduğumuzun bir başka kanıtıdır" dedi.

Paris Anlaşması'nın uygulanmasında, kentlerin ve harekete geçmeye hazır ülkelerin oluşturduğu koalisyonların önemli olduğuna işaret eden Sarfatti, şöyle devam etti:

"Paris Anlaşması hala ayakta çünkü harekete geçmeye istekli olanların ve her yıl somut adımlar atan şehirlerin öncülük ettiği uygulayıcı koalisyonlar beklemeyi reddediyor. Bununla birlikte, zarar verici bir anlaşma yerine hiç anlaşma olmaması daha iyidir. Bu çok taraflı platform değerlidir ve uğruna mücadele etmeye değerdir. En iyi yaptığımız şeyi yaparak, yani harekete geçerek, mevcut en iyi bilimsel veriler ve iddialı iklim hedefleri doğrultusunda şekillenen siyasi iradenin yalnızca mümkün değil, aynı zamanda dönüştürücü olduğunu göstererek bu süreci desteklemeye devam edeceğiz."