Çad'da 4 vilayeti etkileyen dang humması salgınında 213 vaka doğrulandı, 7 kişi öldü

Çad'da 4 vilayeti etkileyen dang humması salgınında 213 vaka doğrulandı, 7 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çad'da başkent Encemine dahil 4 vilayette dang humması salgını bulunduğunu Çad Halk Sağlığı ve Hastalıkları Önleme Devlet Sekreteri Dekandji açıkladı. 8 Ekim itibarıyla 2 bin 929 şüpheli vakadan 213'ü PCR testiyle doğrulandı, 7 kişi öldü; doğrulanan 173 vaka Encemine'de.
İSTANBUL/ Çad'da dang humması salgını nedeniyle 213 vakanın doğrulandığı, 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Çad Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinde, Çad Halk Sağlığı ve Hastalıkları Önleme Devlet Sekreteri Mbaidedji Dekandji'nin katıldığı toplantıda ülkedeki dang hummasına ilişkin yaptığı açıklamalar yayımlandı.
Dekandji, başkent Encemine dahil ülkenin 4 vilayetinde dang humması salgını görüldüğünü açıkladı.
8 Ekim itibarıyla 4 vilayette 2 bin 929 şüpheli vakanın tespit edildiğini, bunlardan 213'ünün PCR testiyle doğrulandığını belirten Dekandji, 7 kişinin öldüğünü bildirdi.
Dekandji, doğrulanan vakaların yüzde 81'ine denk gelen 173'ünün Encemine'de görüldüğünü ve kentteki 5 sağlık bölgesinin salgından etkilendiğini kaydetti.
Salgının temmuzda ülkenin doğusundaki Vadi Fira bölgesinde bulunan Kounoungou Mülteci Kampı'nda başladığını belirten Dekandji, salgınla mücadele kapsamında 7 temel alandan oluşan bir eylem planı uygulandığını anlattı.
Dekandji, planın koordinasyon, hastalık takibi, tanı, tedavi, iletişim, hastalık taşıyıcılarıyla mücadele ve lojistik alanlarını kapsadığını ifade etti.
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