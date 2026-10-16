Sivas'ta dövme sanatçısı Mesci, ayrılık sonrası sildirme taleplerinin arttığını söyledi - Son Dakika
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Sivas'ta dövme sanatçısı Mesci, ayrılık sonrası sildirme taleplerinin arttığını söyledi

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Sivas\'ta dövme sanatçısı Mesci, ayrılık sonrası sildirme taleplerinin arttığını söyledi
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Sivas'ta dövme sanatçısı Burak Mesci, dövme sildirme işlemlerinin arttığını, özellikle sevgili adı yazdıranların ayrılık sonrası pişmanlık yaşayıp sildirmek istediğini söyledi. Mesci, dövmenin günah ve pişmanlık olduğunu, uyarılara rağmen pişmanlık yaşandığını belirtti.

SİVAS(İHA) – Sivas'ta dövmecilik yapan dövme sanatçısı Burak Mesci, hayatında hiç dövme yaptırmadığını ve yaptırmayı düşünmediğini belirterek dövmenin günah ve pişmanlık olduğunu söyledi.

Dövme sanatçısı Burak Mesci, son zamanlarda dövme yaptırmak isteyenler kadar önceden yaptırdıkları dövmeyi sildirmek isteyenlerinde kendilerine geldiğini belirterek, birçok kişinin bir anlık hevesle yaptırdığı dövmeden sıkılabildiğini ve hayat şartlarının değişmesi sonrası yaptırdıkları dövmeleri sildirme ihtiyacı duyduklarını söyledi. Özellikle çiftlerin sevgili oldukları dönemde yaptırdıkları dövmeleri, ayrılık sonrası pişmanlık yaşayarak sildirmek istediklerini dile getirdi. Kendisi de hem günah olduğu için hem de dövme yaptırıp pişman olanları gördükçe aynı sorunları yaşamamak için dövme yaptırmadığını sözlerine ekledi.

"Biz uyarıyoruz ama genelde pişmanlık oluyor"

Dövme sanatçısı Burak Mesci, dövme yaptırmak için kendilerine gelenleri uyardıklarını ama genelde uyarılarının dikkate alınmadığını ifade ederek, "Dövme sildirme işlemleri arttı. Bunun en büyük nedenlerinden biri kötü yapılan dövmeler. Özellikle şu an sevgililerin adını, ilişki tarihini yazdıranların sayısı çok arttı. Herhangi bir ayrılıkta, olumsuz durumda geri sildirmek istiyorlar. Gençler daha çok dövme yaptırıyor, sevgilisinin adını yazdırıp sonrasında pişmanlık yaşıyorlar. Geçtiğimiz günlerde evli bir müşterimiz diyerek dövme yaptırdı, sonrasında ayrılmış ve şu an dövmesini sildiriyor. Biz dövme yaptırmak isteyenleri uyarıyoruz, yaptırmamalarını tavsiye ediyoruz. Sevgililere pişman olabilirler, ayrılabilirler diye bilgi veriyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Bu nedenle dövme yaptıranlar kadar, yaptırdıkları dövmenin üstünü kapattıranlar ve sildirenler çok oluyor. Silinse de yanık izi kalma ihtimali yüksek. O yüzden sildirme işleminin iyi bir yerde yaptırılması ve profesyonel ekip tarafından işlem görmesi gerekiyor. Bazı kişilerde direkt üzerine dövme yaptırıp kapattırmak istiyor ama o şekilde daha fazla maliyet oluşuyor" dedi.

"Günah ve pişmanlıktır"

Mesci, mesleğin içerisinde olmasına rağmen dövme yaptırmayı hiç düşünmediğini vurgulayarak, "Dövme günahtır, ben günah olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda çok çabuk sıkılan birisiyim ve ücret ödemiyorum. İstesem istediğim kadar dövme yaptırabilirim. Ama biliyorum ki dövme bağımlılık yapıyor. Dövme yaptırdıktan sonra daha çok istiyorsun. Sonrasında vücudunda birçok yerde dövme oluyor. Bunun kötü bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Genelde yaptıranlar pişman oluyorlar, pişman olanları gördükçe bende yaptırmak istemiyorum. En önemli yaptırmama sebebim ise dövmenin günah olmasıdır" diye konuştu.

Enfeksiyon ve bulaşıcı hastalık riski var

Mesci, temiz ortamda yapılmayan dövmenin sağlık problemlerine de neden olabileceğini hatırlatarak şunları söyledi. "Dövme silme işleminde dövme kötü bir yerde yapıldığı zaman pişman olup sildirmek isteniyor. Bunun için de profesyonel işlem yapan doktor kliniği olabilir, kaliteli dövme stüdyosu olabilir. Dövme sildirme işlemi için belgesi olan güvenilir yerleri tercih etmek gerekiyor. Gençler merdiven altı yerlerde yaptırabiliyor ve ya arkadaş ortamında kendi kendine yaptıranlar olabiliyor. Tercih edilmemesi gerektiğinin en büyük nedeni kesinlikle steril bir ortam değil bu yüzden dövme yapılan bölge enfeksiyon kapabilir ve Allah korusun bulaşıcı hastalıkların yayımla ihtimali çok yüksek" dedi.

Kaynak: İHA
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