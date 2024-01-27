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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi

Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ve az sayıda taraftar karşıladı. Fenerbahçe kulübü, transfer çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Söyüncü, havalimanında yaptığı açıklamada Türk halkının desteğini hissettiğini ve inşallah güzel bir şampiyonlukla sezonu tamamlayacaklarını söyledi.

27.01.2024 - 03:38,
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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Söyüncü'yü Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

Sarı-lacivertli kulüpten gece saatlerinde yapılan açıklamada, '2023-2024 sezonu ara transfer döneminde futbol takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda milli oyuncu Çağlar Söyüncü kulübümüzle transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız ifadelerine yer verilmişti. Yapılan açıklama sonrası Söyüncü'yü taşıyan uçak saat 02.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Milli futbolcuyu Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ile az sayıda taraftar karşıladı.

İNŞALLAH SONU GÜZEL BİR ŞAMPİYONLUKLA BİTİRİRİZ

Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Çağlar Söyüncü, Türk halkı yıllardır arkamdaydı, bende üstüme düşeni yaptım. Söylenecek çok bir şey yok. Burada Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla aramız iyi. İnşallah sonu güzel bir şampiyonlukla bitiririz dedi. (DHA)

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul\'a geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi - Son Dakika
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