CAIR'dan Okul Yönetimlerine Tepki - Son Dakika
CAIR'dan Okul Yönetimlerine Tepki

16.02.2026 20:47
CAIR, Maryland okul yönetimlerini Ramazan Bayramı'nda ders telafi etmeye karar verdikleri için eleştirdi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Maryland eyaletindeki bazı okulların, yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı kaldıkları günleri Ramazan Bayramı gününe ders koyarak telafi etme kararına tepki gösterdi.

CAIR Maryland Direktörü Zainab Chaudry, yıllardır Ramazan Bayramı'nı kapalı geçiren Montgomery ve Prince George's ilçelerindeki okulların, en son yaşanan şiddetli kar yağışları nedeniyle iptal edilen derslerin telafisi için Müslümanların bayram gününü seçmelerini "haksızlık" olarak değerlendirdi.

Chaudry, Ramazan Bayramı'nın, her iki okul bölgesinde de eğitim dışı günler olarak belirlenen Yahudilerin Yom Kippur ve Hristiyanların Paskalya Bayramı'yla "aynı saygıya layık görülmesi" gerektiğini belirtti.

CAIR Maryland Direktörü, ailelerin dini ibadet ile okul eğitimi arasında seçim yapmak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Müslümanların dini tatillerinin gözden çıkarılabilecek bir şey olmadığının altını çizen Chaudry,"(Müslüman) toplulukları da diğer tüm topluluklar gibi aynı saygı ve onura layıktır." ifadesini kullandı.

Maryland yasalarına göre, eyalet sınırı içindeki okullar, yıl içinde en az 180 gün açık kalarak ders verme sorumluluğu taşıyor.

Okul yönetimleri, olağanüstü hava şartları nedeniyle kapalı kaldıkları günlerin telafisi için farklı çözüm yollarına başvurabiliyor.

Kaynak: AA

