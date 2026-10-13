CAIR, Ilhan Omar'ın evine DHS baskınını 'siyasi zulüm eylemi' diye kınadı - Son Dakika
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CAIR, Ilhan Omar'ın evine DHS baskınını 'siyasi zulüm eylemi' diye kınadı

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Ilhan Omar'ın Ofisi, DHS'in Omar'ın Washington'daki evinde arama yapmasına 'gücün kötüye kullanılması' diyerek tepki gösterdi; açıklamada aramanın siyasi düşmanları hedef aldığı savunuldu. CAIR da baskını 'siyasi zulüm eylemi' diye kınadı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar'ın Ofisi, Omar'ın evinin aranmasına "gücün kötüye kullanıldığı" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın Ofisince, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Federal yetkililerin Omar'ın evinde arama yapmasının "gücün kötüye kullanılması" olarak nitelendirildiği açıklamada, aramanın amacının "siyasi düşmanların hedef alınması" olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Omar'ı halihazırda yıllardır söylemleriyle hedef aldığı savunulan açıklamada, "Şimdi ise bu saldırılar, anlamsız bir federal baskına dönüşmüştür. (Omar) Hiçbir yanlış yapmamıştır. Hiçbir başkan, siyasi düşmanlarını sindirmek için federal hükümetin gücünü kullanmamalıdır." ifadelerine yer verildi.

Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında dün İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından aranmıştı.

ABC News'e konuşan ve ismi açıklanmayan kaynaklar, soruşturmanın Omar'ın göçmenlik evrakıyla ilgili olduğunu belirtmişti.

ABD'deki Müslüman toplumun çatı örgütlerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Omar'ın evine düzenlenen baskını kınayarak bunu "siyasi zulüm eylemi" olarak nitelemişti.

Somali kökenli Omar, 2018'de Kongreye seçilmişti

???????Minnesota eyaletinden Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi 44 yaşındaki Somali kökenli Ilhan Omar, 2018'de ilk kez Kongreye seçilmişti.

Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert muhalefetiyle tanınan Omar'ı mayısta göçmenlik işlemlerindeki dolandırıcılık iddiaları nedeniyle soruşturacağını belirtmiş, Omar ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak: AA
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