Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Texas eyaletinin seçilmiş Valisi Gina Hinojosa'nın kuruluşu "terör örgütü" ilan eden kararın kaldırılacağına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

CAIR'in internet sitesinden, 3 Kasım'daki ara seçimde seçilen Hinojosa'nın kuruluşa ilişkin değerlendirmelerine yönelik açıklama yapıldı.

Hinojosa'nın CAIR'i "terör örgütü" ilan eden kararın kaldırılmasına yönelik niyetini ifade ettiği hatırlatılan açıklamada, bunun memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın "hukukun üstünlüğü" olarak görüldüğüne dikkat çekilerek, "Texas'ta Müslüman karşıtlığı artık etkili bir siyasi silah değildir ve eyalet yönetiminde artık buna yer olmamalıdır." ifadesi kullanıldı.???????

"Terör örgütü" olarak ilan edilmek CAIR'in Texas'ta mülk edinmesini engelliyor ve yaptırımların önünü açıyor.

Hinojosa, geçen hafta Washington Post gazetesine verdiği mülakatta, söz konusu yaptırımın kaldırılacağına işaret etmişti.

Texas Valisi, CAIR'i "terör örgütü" ilan etmişti

Texas Valisi Greg Abbott, CAIR'i "yabancı terörist ve uluslararası suç örgütleri" ilan ettiğini duyurmuştu.

CAIR, Texas Valisi Greg Abbott'ın kendilerini "terör örgütü" ilan eden açıklamalarının "asılsız" olduğunu belirterek, Vali'yi yeniden dava etmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

CAIR, anayasadaki ifade özgürlüğü hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle daha önce Abbott'a karşı 3 kez dava açmıştı.