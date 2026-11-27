(ANKARA) - YENİ Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, fon soruşturmasıyla ilgili paylaşım yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı'nın bugün görülen ilk duruşmada tahliye edilmesine ilişkin, "Vurguncular dışardayken onlar zindada tutuldular. Bugün ilk duruşmada tahliye edildiler ama hayatlarından 49 gün çalındı" dedi.

Çakırözer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı fon vurguncularıyla ilgili paylaşım yaptılar diye cezaevine kondular. Vurguncular dışardayken onlar zindada tutuldular! Bugün ilk duruşmada tahliye edildiler ama hayatlarından 49 gün çalındı" ifadelerini kullandı.

Çakırözer, Merdan Yanardağ, Selahattin Günday, Tuğba Tekerek ve gazetecilik yaptığı için hukuksuzca cezaevinde tutulan tüm gazeteciler için özgürlük ve adalet istedi. Çakırözer, paylaşımını "Gazetecilik suç değildir" sözleriyle tamamladı.