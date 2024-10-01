ÇAKÜ Rektörü Bişkek'te Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
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ÇAKÜ Rektörü Bişkek'te Ziyaretlerde Bulundu

Rektör Çiftçi, Bişkek Büyükelçiliği ve TİKA'yı ziyaret ederek eğitim projeleri için destek istedi.

01.10.2024 15:48
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ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Bişkek Türk Büyükelçiliği, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Maarif Eğitim Kompleksini ziyaret etti.

ÇAKÜ'den yapılan açıklamada göre, Bişkek Türk Büyükelçiliğine yapılan ziyarette iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri görüşen Çiftçi, eğitim diplomasisi adına yapılabilecek her türlü projede yer almaya hazır olduklarını belirtti.

Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan da ziyaretten çok memnun olduklarını dile getirerek Kırgız öğrencilerin Çankırı'da eğitim almaları için destek sağlayacaklarını ifade etti.

TİKA ziyaretinde de Türk dünyasının ÇAKÜ için ayrı bir yeri olduğunu belirten Çiftçi, Türk dünyasının ortak hissiyatları dahilinde hareket edilmesi, kültürel konularda araştırma yapılması, bilim ve teknolojide ortak proje gruplarının oluşturulması ve Türkiye Yüzyılı'na hep beraber katkı sağlanması gerektiğini kaydetti.

TİKA Bişkek Koordinatörü Mehmet Bodur ise TİKA ofisi ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Bişkek Maarif Eğitim Kompleksini de ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Çiftçi, Maarif Vakfının Bişkek'te bölgenin en iyi okulu olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇAKÜ Rektörü Bişkek'te Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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