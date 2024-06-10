ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, TÜGVA\'da gençlerle buluştu

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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) gençlerle bir araya geldi.

TÜGVA İl Temsilciliğinde düzenlenen programda konuşan Çiftçi, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katılardan dolayı TÜGVA'ya teşekkür eden Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim sunmak için mücadele ettiklerini, gençliğe emek veren sivil toplum kuruluşlarının akademi için dış paydaşlar olmanın yanı sıra büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

TÜGVA Çankırı İl Temsilcisi Batuhan Dinlemez de katılımlarından dolayı Rektör Çiftçi'ye teşekkür etti.