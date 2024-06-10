ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, TÜGVA'da gençlerle buluştu - Son Dakika
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ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, TÜGVA'da gençlerle buluştu

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, TÜGVA\'da gençlerle buluştu

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) düzenlenen programda gençlerle bir araya geldi. Çiftçi, gençlerin yetiştirilmesine katkılarından dolayı TÜGVA'ya teşekkür ederek, uluslararası standartlarda eğitim sunmak için mücadele ettiklerini ve sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı. TÜGVA Çankırı İl Temsilcisi de Rektör Çiftçi'ye katılımından dolayı teşekkür etti.

10.06.2024 17:03
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Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı'nda (TÜGVA) gençlerle bir araya geldi.

TÜGVA İl Temsilciliğinde düzenlenen programda konuşan Çiftçi, gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katılardan dolayı TÜGVA'ya teşekkür eden Çiftçi, Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak öğrencilere uluslararası standartlarda eğitim sunmak için mücadele ettiklerini, gençliğe emek veren sivil toplum kuruluşlarının akademi için dış paydaşlar olmanın yanı sıra büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini şekillendirmede de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

TÜGVA Çankırı İl Temsilcisi Batuhan Dinlemez de katılımlarından dolayı Rektör Çiftçi'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, TÜGVA'da gençlerle buluştu - Son Dakika

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