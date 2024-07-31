California'da Orman Yangını Los Angeles'tan Daha Büyük Bir Alanı Etkiledi

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NEW ABD'nin California eyaletinde 24 Temmuz'da başlayan orman yangınının etkilediği alanın Los Angeles şehrinden daha büyük olduğu tespit edildi.

California'daki İtfaiye departmanının verilerine göre giderek genişleyen yangın, eyalet tarihinin 5. büyük yangınına dönüştü.

İtfaiye departmanı, yaklaşık 1 hafta önce başlayan yangının sadece yüzde 18'inin kontrol altına alındığı ve tahrip olan alanın ise 390 bin dönüme yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Bu rakam yaklaşık 320 bin dönüm alana sahip Los Angeles şehrinden daha büyük bir alana karşılık gelirken, yetkililer, yangının gelecek günlerde daha da büyüyebileceğini bildirdi.

California Valisi Gavin Newsom'un, yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan ettiği eyalette, hafta sonu havanın "çok daha sıcak ve kuru" olmasının beklendiği kaydedildi.

Yangınların etkili olduğu iki ilçede 361 yapının yıkıldığı, 36 yapının hasar gördüğü öğrenildi.

Yetkililer, söndürme çalışmalarına 5 bin 700 kişilik personel, 500'ün üzerinde itfaiye aracı ve 40 helikopterin katıldığını belirtti.

Colorado'da yangından kaynaklı çıngıraklı yılan sorunu

ABD'de hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bir diğer eyalet Colorado'da itfaiye ekipleri birden fazla yangınla mücadele etmeye çalışıyor.

Eyaletin başkenti Denver'in kuzeyinde 5 bin dönümden fazla alanın küle döndüğü yangının tamamen kontrol dışında olduğu belirtilirken, Jefferson İlçe Ofisi'nden ise "Hava desteği alıp alamayacağımızı bilmiyoruz." şeklinde açıklama yapıldı.

Öte yandan yangınla mücadele eden itfaiye çalışanlarının bölgedeki çıngıraklı yılanlar tarafından ısırılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.