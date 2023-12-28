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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödeme Yarın Yatırılacak - Son Dakika
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Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödeme Yarın Yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere yapılan 5 bin TL ödemenin yarın banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Bakan Işıkhan, düzenlemenin emekliler için hayırlı olmasını diledi.

Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödeme Yarın Yatırılacak
28.12.2023 - 18:57,
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin de içinde olduğu torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Işıkhan, şunları X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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Vedat Işıkhan, Aralık, Banka, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödeme Yarın Yatırılacak - Son Dakika
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