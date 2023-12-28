Çalışan Emeklilere 5 Bin TL Ödeme Yarın Yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye düzenlemesinin de içinde olduğu torba kanun teklifi dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyesinin yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Işıkhan, şunları X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."