Çalışma Bakan Yardımcısı Aydın Karabük'te AK Parti teşkilatı ve belediyeyi ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Karabük'te valilik, AK Parti İl Başkanlığı ve belediyeye ziyaretlerde bulundu. Aydın, Vali Oktay Çağatay'dan kent çalışmalarını dinledi; AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüştü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Karabük'te çeşitli ziyaretler yaptı.
Bir dizi program için kente gelen Aydın, ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti.
Vali Oktay Çağatay'dan kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi alan Aydın, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçti.
Aydın, burada yöneticiler ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'te yürütülen teşkilat çalışmaları ve kent gündemine ilişkin Aydın'a bilgi verdi.
Son olarak Karabük Belediyesine giden Aydın, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile makamında görüştü.
Ziyaretlerde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç da yer aldı.
Kaynak: AA
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