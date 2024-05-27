Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin açıklama yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılında, millet iradesini yok sayan vesayetçi zihniyetlerle mücadeleye devam edeceklerini ve demokrasinin geliştirilmesi için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, darbenin kurbanları Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıdığını ifade etti.

27.05.2024 12:06
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin, "Millet iradesini yok sayan vesayetçi zihniyetler ile mücadelemize devam edecek, demokrasimizi geliştirmek ve daha ileriye taşımak için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesinin 64. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen, milletimizin hafızasında acı bir hatıra olarak yer alan 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde merhum Adnan Menderes ile yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum.

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, millet iradesini yok sayan vesayetçi zihniyetler ile mücadelemize devam edecek, demokrasimizi geliştirmek ve daha ileriye taşımak için çalışacağız."

Kaynak: AA

Adnan Menderes, Vedat Işıkhan, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 27 Mayıs 1960 darbesine ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
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