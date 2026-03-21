Cami İçinde Skandal Dans

BURSA'nın İnegöl ilçesinde camide belden yukarısı çıplak halde küfürlü şarkı eşliğinde dans ederek video çekip, görüntüleri sanal medyada paylaşan Emircan Y. (17) gözaltına alındı.

Olay, ramazan ayında İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'ndeki bir camide meydana geldi. Emircan Y., camide küfürlü şarkı eşliğinde belden yukarısı çıplak halde dans edip, kendi görüntülerini çekti. Emircan Y.'nin sanal medya hesabından paylaştığı görüntüler kısa sürede tepki gördü. İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

'PİŞMANIM'

Emircan Y. ifadesinde, "Ben böyle bir şey ilk kez çektim. Farkında olmadım. Böyle bir tepki olacağını bilmiyordum. Pişmanım" dediği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

