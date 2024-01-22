 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çamlıbel Geçidi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çamlıbel Geçidi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı

Tokat ile Sivas'ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Karayolları ekipleri, geçitte temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Çamlıbel Geçidi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
22.01.2024 - 01:59,
Abone Ol

Tokat ile Sivas'ı birbirine bağlayan Çamlıbel Geçidi, yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımda kısmi aksamalara neden oldu. Tokat-Sivas kara yolunda önce Sivas yönünden gelen, ardından da Tokat'tan seyreden ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu.

1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde de yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Ağır tonajlı araçlara izin verilmeyen geçitte, bazı sürücüler yolda kalan araçlarını iterek hareket ettirmeye çalıştı, kimi sürücüler ise ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarını bitirmesini bekledi.

Karayolları ekiplerinin yoldaki temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sivas, Tokat, Ulaşım, Hava Durumu, Trafik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çamlıbel Geçidi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika


09:41
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
09:33
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı

Son Dakika
09:41 Meclis Genel Kurulu Çalışma Hayatını İlgilendiren Kanun Teklifi İçin Mesai Yapacak
09:33 Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:15 Seyyar Satıcı, İstanbul'da Vapurdan Düşen Yolcuyu Kurtardı
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 İsrail basını yazdı: Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:51:29. #1.12#
SON DAKİKA: Çamlıbel Geçidi yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement