Can Ataklı Hakkında Hapis İsteği - Son Dakika
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Can Ataklı Hakkında Hapis İsteği

Gazeteci Can Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla yargılandığı davada, savcı sanığın sözlerini kışkırtıcı bularak 1-3 yıl hapis cezası istemiştir. Duruşmada Ataklı'nın avukatı, müvekkilinin ifadelerinin basın özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini ve beraatını talep etmiştir. Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı ertelemiştir.

10.09.2024 13:17
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Gazeteci Can Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ataklı katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı ile Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) avukatları da müşteki olarak yer aldı.

Duruşmada söz verilen Ataklı'nın avukatı Rabia Bayram, müvekkilinin söz konusu videoda eleştirdiği kişilerin şehit ailelerine mikrofon uzatan kişiler olduğunu öne sürdü.

Ataklı'nın savunmalarının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Bayram, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını gerekçesiyle müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Söz alan müşteki avukatları da Ataklı hakkında indirim uygulanmaksızın üst sınırdan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Ataklı'nın sarf ettiği sözlerin, kışkırtıcı söz ve ifadeler içerdiğini, halkın bir kesiminin aleyhine kin ve düşmanlığı, ayrımcılığı gerektirecek ve nefrete yönlendirecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Mütalaada, sanık Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen Ataklı'nın avukatı Bayram, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Ataklı'nın 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Ataklı'nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılıyor.

Sanık Ataklı'nın yayında kullandığı sözlerin "kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği" aktarılan iddianamede, Ataklı'nın sözlerinin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydediliyor.

Videonun pek çok hesap ve grup tarafından paylaşılarak gündem oluşturduğuna da değinilen iddianamede, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı da belirtiliyor.

İddianamede, Ataklı'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Can Ataklı Hakkında Hapis İsteği - Son Dakika

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