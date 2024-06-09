Çan Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi - Son Dakika
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Çan Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi

Çan Kent Konseyi Yeni Yönetimini Belirledi

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Turhan Demir, Çan Kent Konseyi Başkanı seçildi. Yeni yönetim, halkın sorunlarına çözüm bulmak için çalışacak.

09.06.2024 15:51
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kent Konseyi Genel Kurulu'nda konseyin yeni yönetimi belirledi.

Çan Belediyesi Troya Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde 64 delegenin katılımıyla yapılan Kent Konseyi Genel Kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığını Çan Belediye Başkanı Harun Arslan'ın yaptığı genel kurulda Behre Başar ile Turhan Demir aday oldu.

Yapılan seçimlerde kullanılan 59 oyun 46'sını alan Turhan Demir, Çan Kent Konseyi Başkanı seçildi.

Çan Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Turhan Demir, Çan'da bir ilkin adımını atmaya çalıştıklarını belirterek, "Bundan sonraki süreçte halkın sorunları nelerse onları makulde buluşturarak sorunlarımıza çözüm arayacağız." dedi.

Çan Kent Konseyi üyeleri Davut Tekne, Hasan Şahin, İsmail Bulut, Burhan Ayvaz, Fatih Karaca, Mustafa Erdem, Serpil Özdemir, Caner Durgun, Mustafa Yılmaz, Turgay Şahin ve Ufuk Çap'tan oluştu.

Kaynak: AA

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