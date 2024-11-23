Çanakkale Açıklarında 51 Kaçak Göçmen Yakalandı

Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 25'i çocuk 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Kasım'da Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bottaki açıklarında 25'i çocuk 51 kaçak göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.