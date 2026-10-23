Çanakkale Ayvacık'ta saman yüklü tır devrildi, yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Ayvacık'ta saman yüklü tır devrildi, yangında araç kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Ayvacık\'ta saman yüklü tır devrildi, yangında araç kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Ayvacık'ta Ezine-Ayvacık yolunda seyreden saman yüklü tırın tekerlek kısmında çıkan yangın kasasındaki samanlara sıçradı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yola devrilen tır, Ezine Belediyesi itfaiyesince söndürüldü ve kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Ezine-Ayvacık yolunda, Balıkesir istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 ALV 034 plakalı saman yüklü tırın tekerlek kısmında yangın çıktı. Büyüyen yangın bir süre sonra tırın kasasındaki samanlara sıçradı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tır, yola devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekibi, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Ezine Belediyesi itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
ÇanakkaleOtomobilİtfaiyeGüncelEzineKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Türkiye’nin su devine ABD’li ortak Rekabet Kurulu onay verdi Türkiye'nin su devine ABD’li ortak! Rekabet Kurulu onay verdi
Kılıçdaroğlu’ndan erken seçim çıkışı Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı
Japonya’da şaşırtan uygulama Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar Japonya'da şaşırtan uygulama! Dükkanları ve evleri bedavaya veriyorlar
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti
Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı Kızı Yağmur Ünal 42 yaşına girdi, Türkan Şoray çocukluk fotoğraflarını paylaştı
00:33
Adana’da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
Adana'da ihale soruşturması: Emrah Kozay ile eski başkan Soner Çetin tutuklandı
00:24
Bulgaristan’da skandal olay Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü
Bulgaristan'da skandal olay! Parlamento başkanının korumaları kadın gazeteciyi yere düşürdü
00:00
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Hearts maçı dönüşü Yomra’da zincirleme kazaya karıştı
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Hearts maçı dönüşü Yomra'da zincirleme kazaya karıştı
23:08
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19’u cezaevine gönderildi
Ankara merkezli Süleymancılar soruşturmasında 24 şüpheliden 19'u cezaevine gönderildi
22:39
Nereden nereye Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
21:39
SPK raporlarıyla İstanbul’da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4’üne ev hapsi
SPK raporlarıyla İstanbul'da başlayan operasyon: Mahkeme 12 kişiyi tutukladı, 4'üne ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 03:08:23. #7.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Ayvacık'ta saman yüklü tır devrildi, yangında araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei