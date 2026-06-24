Çanakkale Boğazı'nda Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı'nda Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı\'nda Tekne Kurtarıldı
24.06.2026 16:57
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Arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Lapseki'ye güvenle yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Boğazda seyir halindeki 6 metrelik teknenin makineleri, Lapseki ilçesi önlerinde arızalandı.

Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

İçinde 1 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Lapseki Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

Kaynak: AA

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