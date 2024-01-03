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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarına telsizle uyarı yaparak geçişleri durdurdu. Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte gemi trafiğinin normale döneceği belirtilirken, yerel feribot seferleri ise devam ediyor.

Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı
03.01.2024 - 07:35,
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Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemiler İçin Kapatıldı - Son Dakika
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