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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı - Son Dakika
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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarıldı. Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte gemi trafiği normale dönecek. Ayrıca, sis nedeniyle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
03.01.2024 - 09:11,
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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan, sis nedeniyle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA
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